原本有意參選2020總統大選的前鴻海董事長郭台銘在9月16日深夜發布退選聲明，跌破眾人眼鏡，而原本將搭配參選的副手也曝光，就是前台東縣長黃健庭，如果參選這是首度台東有政治人物可望成為副總統，許多網友也在網路上大嘆可惜，但黃健庭表示，藉此讓更多人看見台東也是件好事。

從原本的蓄勢待發到宣布退選，如此重大轉折讓許多郭粉無法接受，黃健庭透露出郭台銘可能退選原因有3，黃健庭說，在中秋節連假期間郭台銘陪著媽媽在家打麻將，前陣子郭媽媽住院，讓郭台銘覺得要多花點時間陪伴家人，親情的呼喚。

至於第2黃健庭說，香港的反送中事件越演越烈，事件持續惡化，郭台銘無法掌控，卻可預見此事件將保送小英。最後則是，郭台銘發現台灣選舉文化不關注政策，政策無人關心也無人討論，反而每天應付口水戰，讓郭台銘十分灰心。

黃健庭說，從現在來看，他覺得郭台銘很勇敢，這麼滿的弓卻還能收回來，其實相當有勇氣。雖然隨著郭董退選，台東要出1位副總統的機會幾乎破滅，但黃健庭說，藉此讓台東讓更多人看見也是件好事，希望未來當選的人能多關心台東。

對於「最後參選機會」以政黨提名方式參選，黃健庭也直言郭台銘並無意願，至於問及他自己本身未來規劃，黃則簡潔了當回應，無任何規劃，原本就打算退休，會持續投身來做公益。

至於2020總統大選是否會輔選韓國瑜，黃健庭則表示，跟台東縣長饒慶鈴有分工，他是負責立委輔選的區塊。

(中時 )