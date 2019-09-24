PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統候選人韓國瑜在民調落後總統蔡英文，各大造勢卻人數屢創新高，呈反差現象。網友分析，民調輸10％內韓都會贏得總統大選，關鍵就在支持者的熱情與否跟表態率。目前韓的落後民調，可能源自藍營支持者的低表態率，以及低投票動力。

網友在PTT論壇發文《民調輸10%之內都表示韓國瑜投票會贏》，分析道：「民調輸10%之內，都表示韓國瑜投票會贏。民調有兩大測不準：一是測不出熱情，二是測不出投票率。」

該網友更舉例：「國民黨初選為什麼韓國瑜大贏？因為韓粉很熱，相較之下郭粉很冷。韓粉熱情，英粉很冷；年輕選民投票率低，年長選民投票率高。考慮完熱情跟投票率，民調差10%，就表示實際投票是五五波。」

文章一出，有人則回應：「看朱（立倫）加副手的民調就知道了啦！如果民調為真，42蔡、39韓朱，那表示藍軍沒離開，只是在找個理由說服自己投韓而已。目前只是表態率低，說自己投韓很丟臉，如果說服自己投的是朱那好像還可以。選舉到了衝出來投票，加上呂（秀蓮）分個幾趴，蔡就倒了。KMT要做的只是給個理由讓藍軍有動力投票，其實不一定要朱啦。」

(中時電子報)