第40屆「國際民用航空組織」(ICAO)大會訂於24日在加拿大蒙特婁ICAO總部開議，我國今年雖然再度因為政治因素而未能受邀與會，令人深感遺憾，但是我案在國際上所獲得的支持更甚於2016年，充分顯示將台灣納入ICAO的必要性及急迫性已獲得國際社會普遍的認同，各國並以多元的方式表達支持，有助我案持續穩定向前邁進，外交部對此表示誠摯感謝之意。

外交部表示，美、加、英、法、德、義、日的外長史無前例地在本年4月的「七大工業國集團」(G7)外長會議公報中正面呼應我案的訴求，明確主張ICAO應接納所有國際飛航社群積極成員參與，並認為因政治理由而排除一些成員參與，將損及飛航安全及保安。美國、加拿大、英國及瑞典的行政部門官員也以各種方式表達對我案訴求的支持。

在友邦方面，截至目前已有貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、諾魯、馬紹爾群島、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、史瓦帝尼、吐瓦魯等國陸續為我致函ICAO理事會主席Olumuyiwa Benard Aliu或ICAO秘書長柳芳，促請邀我與會；友邦另將於ICAO大會期間繼續為我執言、出席我行動團酒會等表達對我國的支持。

外交部指出，過去兩個月中，美、加、英、德、比利時、匈牙利、西班牙、智利、墨西哥與南非的國會，以及歐洲議會的友我議員，也以個別或聯名致函ICAO理事會A主席或秘書長柳芳等方式，籲促ICAO邀我與會。

此外，前北約秘書長、丹麥前總理Anders Fogh Rasmussen則於9月20日撰文指出，民主世界必須反擊強大自私的強權主導這個世紀，邀請台灣參與ICAO大會將是小而重要的起步。美國民主黨全國委員會(DNC)在本年8月舉行的夏季會議中，也通過支持台灣有意義參與包括ICAO在內等國際組織的決議。

外交部強調，這些持續增強的國際正義之聲，充分證明台灣要求參與ICAO的訴求既正當且合理，也再次印證「德不孤、必有鄰」的道理。ICAO既然以追求落實「無縫天空」(seamless sky)及「團結飛航」(uniting aviation)為目標，就應該秉持專業，將包括台灣在內的所有國際飛航社群積極成員納入。

外交部重申，ICAO不應任由單一成員國操弄，而應堅持其中立性及專業性，並基於維護飛航安全及旅客利益的考量，儘速尋求適當方式接納台灣的參與，才能確保全球飛安體系沒有缺口及漏洞。

(中時 )