新竹市議會副議長余邦彥（右二）等議員和長輩做彈力帶運動，展現熱情活力。（羅浚濱攝）

天主教新竹社會服務中心為籌募獨居、失能及失智長者的服務經費，24日透過市議會議長許修睿等議員宣傳，29日在樹林頭夜市停車場舉辦「守住歲月．守住愛」惜老愛心園遊會，幫助該中心能持續照顧弱勢長輩。

爺爺奶奶首先表演開場秀，隨後與副議長余邦彥、市議員陳治雄及蕭志潔等人，2人1組做彈力帶運動，隨著音樂拉扯彈力帶，讓現場充滿熱情活力的氣氛。

許修睿指出，弱勢長輩有需要的不管是提供物資或訪視關懷等，議會一定不遺餘力協助，天主教新竹社福中心是全市第一家具備長照完整服務的機構，照顧弱勢長輩目非常到位。

許修睿說，社福中心舉辦愛心園遊會，議會希望透過愛心捐贈2萬元認購遊園券，招待獨居長輩參加，也藉此拋磚引玉，讓更多人一同響應惜老、護老及助老的愛心服務。

該中心執行長楊銀美表示，今年關懷弱勢長者服務經費預計需要110萬元，至今才募到48萬萬元，希望大豕能踴躍參與惜老助老的行動，幫助中心持續守護弱勢長者。

929的借老愛心園遊會將有65個愛心企業及社團設攤，有美食小吃和二手市集義賣，並有闖關送好禮等活動，園遊會當天所得，將全數捐做獨居、清寒、失能及失智長者服務經費。

(中時 )