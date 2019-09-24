高市議會日前黨團協商，通過依照議事日程表準時開會，遭民進黨團質疑護航韓國瑜，高市議會24日列出六都「市長施政報告與質詢」議程，高雄2天議程、每位議員質詢15分鐘，並提供各黨團30分鐘質詢時間，高市議員質詢權益顯然優於其他五都議會。

高市議會強調，創會迄今議事日程表定開會、散會的時間均未曾變動，日前黨團協商的結果與議員質詢權益無關，至於「市長施政報告與質詢」2天議程總共能容納多少位議員發言，各黨團可再提出黨團協商討論。

高市議會並列出六都質詢時間，同樣市長施政報告與質詢，台北市每位6分鐘，2天下午解決；新北市也是每位6分鐘、1天結束；桃園市質詢1天、每人10分鐘；台中市每人5分鐘、1天結束；台南市則是1整天質詢，要質詢的議員按燈由議長邀請發言。

相較之下，高雄市議會安排2天時間，每位15分鐘，第一天上午則安排各黨團30分鐘質詢，其他採登記制，顯然高雄市議員質詢市長的時間比其他五都更充足；且散會時間方面，高市議會表定下午6點，除了台北市議會表定6點半之外，其他縣市議會均為5點或5點半散會，高市議會過去因為無限制登記人數，又經常延長質詢時間，往往無法按照表定時間散會。

(中時 )