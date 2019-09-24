陸財政部：現在一日財政收入等於新中國初期8年規模 14:342019/09/24 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為上海陸家嘴—全球金融中心。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸十一將至，國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆、財政部長劉昆、人民銀行行長易綱在建政70周年活動記者會上表示，在新理念的引導下，穩定推進大陸經濟發展。 劉昆進一步表示，大陸國家財政持續成長，目前一日的財政收入是新中國建立後，前8年的規模，70年來，全國財政收入從1950年的62億人民幣（人民幣，下同），截至2018年，到達了18兆3352億元，年均躍升12.5％，成長將近3000倍。財政規模不斷壯大，在各時期的經濟發展提供了堅實保障。 (旺報 ) #財政 #國家 #規模 #收入 #財政收入 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸增3國家森林步道 小興安嶺、大別山、武陵山待探索 14:372019/09/20 兩岸 揭密！美國高收入家庭 1年要賺這麼多 15:402019/09/20 國際 兩彈一星精神 這次劍指美國 04:092019/09/21 焦點新聞 內憂外患 債務、通貨緊縮成陸金融風險隱憂 04:092019/09/21 全球財經 歐鴻鍊：中華民國邦交斷光 對岸即完成統一 14:542019/09/21 政治 新光金 業外收入可觀 04:092019/09/22 證券．權證 人造肉解救豬肉荒 04:102019/09/22 專題周報 怕北京不合作 德國秘密金援陸百億 04:292019/09/22 國際 威盛攻5G 登陸車載、安控市場 04:102019/09/23 證券．權證 貿易戰火已延伸至科技戰、貨幣戰 04:102019/09/24 焦點新聞 兩岸熱門新聞 客家人仰式開槍法 震驚法軍 - 兩岸藝文 - 旺報 28歲年薪300萬 陸美女博士獲聘教授轟動網路 - 兩岸 陸財政部：現在一日財政收入等於新中國初期8年規模 - 兩岸 - 旺報 大陸高鐵里程突破3萬公里 世界第一 - 兩岸 - 旺報 香港機場旅客大跌 70家航空呼籲減起降費 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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