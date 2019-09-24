陸十一將至，國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆、財政部長劉昆、人民銀行行長易綱在建政70周年活動記者會上表示，在新理念的引導下，穩定推進大陸經濟發展。

劉昆進一步表示，大陸國家財政持續成長，目前一日的財政收入是新中國建立後，前8年的規模，70年來，全國財政收入從1950年的62億人民幣（人民幣，下同），截至2018年，到達了18兆3352億元，年均躍升12.5％，成長將近3000倍。財政規模不斷壯大，在各時期的經濟發展提供了堅實保障。

(旺報 )