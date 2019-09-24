很多民眾習慣洗臉後擦一點化妝水，保持肌膚濕潤，但食藥署今（24）日表示，化粧水主要成分是「水」，洗完臉後皮膚角質層含水量已充足，並不一定需要使用化粧水，如果還是希望使用，建議依照需求及使用說明正確使用。

食藥署解釋，化粧水主要目的是提供肌膚水分及暫時保濕之目的，所含的油脂成分不足，無法像面霜乳液形成保水膜，「反覆敷塗」更將只會形成「乾、濕、乾、濕」的反覆循環，反而容易讓肌膚更乾。

因此食藥署提醒，把握正確保養方式，選用適合自己膚質的產品，才能讓肌膚水噹噹。

(工商 )