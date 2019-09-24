擦化妝水就能保濕？專家曝真相 14:262019/09/24 工商 郭建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 化妝水就能保濕？專家暴真相。（示意圖／shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 很多民眾習慣洗臉後擦一點化妝水，保持肌膚濕潤，但食藥署今（24）日表示，化粧水主要成分是「水」，洗完臉後皮膚角質層含水量已充足，並不一定需要使用化粧水，如果還是希望使用，建議依照需求及使用說明正確使用。 食藥署解釋，化粧水主要目的是提供肌膚水分及暫時保濕之目的，所含的油脂成分不足，無法像面霜乳液形成保水膜，「反覆敷塗」更將只會形成「乾、濕、乾、濕」的反覆循環，反而容易讓肌膚更乾。 因此食藥署提醒，把握正確保養方式，選用適合自己膚質的產品，才能讓肌膚水噹噹。 (工商 ) #肌膚 #化粧水 #化妝水 #成分 #目的 也許您會感興趣 推薦閱讀 FTSE成分股調整今生效 防量大、波動加劇 13:302019/09/20 財經 邦交國連2斷 蔡英文批大陸：目的是想扭轉總統大選 15:532019/09/20 政治 FTSE調整生效 相關個股尾盤量價波動大 04:092019/09/21 證券．權證 疑含致癌成分 38款胃藥預防性下架 04:102019/09/21 生活新聞 京元電、美律等高股息指數成分股逆勢上漲 13:312019/09/23 財經 微透光不黏不膩的戀愛好氣色 這一瓶即可搞定 20:252019/09/23 美妝 12檔高股息股 逆勢揚 04:102019/09/24 證券．權證 生活熱門新聞 這6大惡習害的！iPhone提早夭折 - 生活 iOS 13更新災情慘 美國防部給這建議 - 生活 客家人仰式開槍法 震驚法軍 - 兩岸藝文 - 旺報 早餐店15元三明治賺什麼？內行曝暴利真相 - 生活 床上這姿勢最傷！醫：危險亂棒式 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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