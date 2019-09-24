水資源保育聯盟理事長陳椒華檢驗各地自來水的水質。（廖德修攝）

台灣水資源保育聯盟今（24）日舉行記者會，公布2018年1月起至2019年7月各縣市自來水的水質評比，資料來源是自來水公司所提供的原水、清水相關資料。發現結果與2017年差不多，北部縣市水質較佳，高雄、彰化、雲嘉、屏東等縣市自來水的水質仍然不好。

水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，檢驗是以導電度、硬度及總溶解固體為評比項目，高雄市水質和2017年相同，全國最差。彰化縣、雲林、嘉義市、屏東水質也不好，即使加入藥劑處理，這三項水質也很難處理變好。

水資源保育聯盟主任粘麗玉說，評比總硬度、總溶解固體量、導電度等3項，處理後清水的水質前3名依序為新北市、宜蘭、台北市，敬陪末座的是高雄。原水最佳的則是新北市，其次是台北市與桃園，第3名宜蘭，敬陪末座的還是高雄。盼藉由統計數據提醒政府汙染產業應該轉型，地方政府也應注意自來水保護區的管理維護。

環團指出，水質差的地區主要為抽取地下水，包括高雄旗山、拷潭、美濃、坪頂、彰化、雲林、屏東等多處淨水場為抽取地下水。飲用水質差，也懷疑與中鋼廢爐渣、垃圾掩埋場滲出水及工廠廢水汙染地下水有關。環保署及環保局應善盡水源區管理責任，要求公開旗山中鋼廢爐渣不當掩埋地下水調查報告，政府應全面檢討水源區管理策略。

至於水質亦差的彰化縣，綠色資源人文關懷協會理事長吳麗慧表示，彰化縣、雲林縣水質都不好，難怪民眾寧願買水喝。她認為，水質差與工廠不當排放廢水進入河川，或工廠廢水打入地下有關。加上地下水汙染，除了飲用有害，抽取地下水灌溉農作物，土壤及作業也會雙重汙染。

自來水公司代表回應，原水、處理後的清水都符合飲用水的標準。環保署代表也說，去年的取樣調查無論原水、清水的合格率都達到95％以上。水利署代表則說，河川和水源區平常都有派員志工巡查，發現違法情事即可舉報。

(中時 )