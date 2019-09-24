大政治大爆卦-無色覺醒》酸韓說法不一 網求蘇揆繳挖油發大財影片 14:132019/09/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜兩度重申「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」痛批蘇揆除了獨眼龍外，現在看高雄好像變成全盲了。 韓陣營也針對太平島開採石油一事，呼籲總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及高雄9位民進黨立委，大家可以一起來努力，也許可以一起計劃來開採石油，讓高雄市政府分一杯羹，來解決市府龐大的負債。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #高雄 #高雄市 #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 建議韓請辭 陳揮文「被罵北七」回應了 00:032019/09/20 娛樂 蘇揆：明年總預算案22年來首平衡 11:172019/09/20 政治 達麗插旗高雄 韓國瑜：高雄是值得投資的地方 15:232019/09/20 財經 產銷履歷達人表揚 蘇揆致詞有人鬧場 13:482019/09/21 生活 大政治大爆卦-無色覺醒》韓快閃台中後奔屏東 日衝半個台灣 下架DPP拚了! 14:192019/09/21 政治 全民運動嘉年華 2000人動起來 04:102019/09/22 地方新聞 體感巡迴之旅 岡山民眾搶先玩 04:102019/09/22 地方新聞 大政治大爆卦-無色覺醒》韓意外現身「柱」講 再破朱韓不和謠言! 14:192019/09/22 政治 韓國瑜不認挖石油 蘇揆：睜眼說瞎話 16:112019/09/23 政治 韓國瑜再駁高市府主導挖石油 怒嗆蘇揆眼睛全盲 12:292019/09/24 政治 政治熱門新聞 論文門過關？黃暐瀚：但小英毀了 - 政治 最新民調出爐 網看結果直喊國民黨太意外了 - 政治 除王外 這兩人遭爆拒簽31大老聲明 - 政治 國小足球隊改穿這個 網：綠營嚇死了 - 政治 王金平為何想選？柯文哲爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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