高雄市長韓國瑜兩度重申「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」痛批蘇揆除了獨眼龍外，現在看高雄好像變成全盲了。

韓陣營也針對太平島開採石油一事，呼籲總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及高雄9位民進黨立委，大家可以一起來努力，也許可以一起計劃來開採石油，讓高雄市政府分一杯羹，來解決市府龐大的負債。

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(中時電子報)