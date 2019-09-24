一名竊賊侵入了一戶人家，將對方的兒子綁起來後，接著竟然變態的向手無縛雞之力的女主人提出「死亡二擇一」。第一，是他立刻用枕頭悶死她；第二，是要求她與兒子做愛。可憐的女主人在這病態又艱難的抉擇中，選擇與竊賊發生關係。據《每日新聞》報導，這名殘酷的強姦犯是現年33歲的亨德森(Joshua Henderson)，他在20日於皇后區襲擊了該名女性。亨德森是一名前科累累的竊賊，光是去年他就犯下了3起竊案。警方說，當亨德森犯下這起強姦案時他的電子腳鐐也跟著他一起進入受害者家中。

星期一晚間約6點左右亨德森穿著黃色背心扮成施工工人，敲響了受害者家門。不久後，他便闖入了女子家中，而當時屋裡只有女子與她25歲的兒子。

警方表示，亨德森讓女子誤信他身上有配槍，並且順利的將兩人綁起。隨後他便給女子這兩個極其病態的選擇，是要死亡還是與兒子做愛？女子最終決定讓亨德森侵犯她。獸慾得逞的他擔心自己的DNA殘留，還試圖以肥皂水將「痕跡」清理乾淨。最終被繩之以法。

在開庭前，亨德森對著自己的妻子與十多歲的兒子深情告白道：「我愛你」。雖然亨德森的妻子堅稱自己的丈夫絕對是清白的，但是受害者的指認以及監視器拍到的身影都讓亨德森很難撇清關係，最終法官下令將他拘留，並不得保釋。

(中時電子報)