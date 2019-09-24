國民健康署今（24）日表示，2018年死因統計中，跌倒高居65歲以上事故傷害死亡原因第二位(每十萬人有25.7人)。而國健署先前進行的「國民健康訪問調查」3,280位65歲以上老人中，有15.5％自述過去一年曾跌倒者，約有495人，等於每6個老人，就有1位在一年內有跌倒的經驗。

國健署也提供小撇步，第1招：規律運動不能少、遵循醫囑來用藥。第2招：居家環境要注意，照明、防滑要小心。第3招：起身、外出要留意反光標誌，馬路行走不要急。

國健署表示，老人家嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡，防跌就要從生活小細節做起，切勿輕忽跌倒的傷害，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法。

根據國民健康署2017年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上老人自述過去一年曾跌傷且有就醫者為264人(8.4%)，跌傷就醫後僅約2成長者會注意提升居家安全，逾6成長者跌傷後未採取任何防跌措施，進一步分析長者跌傷地點，室內發生跌傷的第一位為臥室(35.6%)，第二位為客廳(30.8%)，第三位為浴室(17%)。

而室外發生跌傷的地點第一位為街道或路上/路邊(62.9%)，第二位為公園/運動場或溜冰場(10.4%)，第三位為菜園/農地(9.4%)；另外，從長者跌傷的原因來看，第一位為滑倒或絆倒(43.2%)，第二位為失去平衡或頭昏(37.1%)，第三位為碰到或撞上物品或人(11.7%)。

國健署說，一般而言，長者會因為上述原因跌傷，可能和身體功能下降(視力、聽力、肌力、平衡感)、生病、使用鎮定藥物或合併多種用藥等有關，呼籲長者規律運動、維持居家環境及用藥安全。

(工商 )