八三夭「一事無成的偉大」世界巡迴演唱會，上週在東京、首爾完唱，首度到韓國舉辦演唱會，八三夭勤練韓文展現誠意，破例讓韓國粉絲點歌、唱九把刀執導的電影《報告老師，怪怪怪怪怪物！》主題曲〈末日鬧鐘〉；在日本巡演時，吉他手劉逼和貝斯手霸天2人趁空檔體驗日本湯屋，沒想到在蒸氣室中遇見一位氣場強大、背上佈滿刺青的大叔走進來，身邊好幾個年輕人突然「起立」致意，「讓我們有點緊張僵硬，想著是否要跟著站起來。」幸好澡堂氣氛舒適，2人就安靜地與「大哥」共處了一段放鬆的時光。

9月合約期滿離開滾石自組公司的八三夭，即將在11月23日以全新巡迴「想見你 想見你 想見你」重返台北小巨蛋開唱。為了給歌迷全新演出內容，八三夭親自參與全新舞台規劃和內容製作，由樂團標誌延伸出的大量三角形元素，升級加碼打造首創「大三角」環繞舞台，穿插於各搖滾區粉絲之間，互動橋段帶到小巨蛋的每個角落。劉逼笑說：「後來發現走道非常長，很怕最後會腿軟，近期也會加強體能訓練。」

八三夭赴韓開唱，勤練韓語展現互動誠意，霸天小抄曝光。（JUSTLIVE 就是現場提供）

演出歌單也將重新打散、重組。主唱阿璞表示：「如果『一事無成的偉大』是完整重現了八三夭玩團十年的故事，那麼『想見你想見你 想見你』則像是一封給歌迷的秘密集會邀請函。」透露將在2個月內發行3首全新創作、搭配3支完整MV釋出，包括與清新民謠組合「房東的貓」合作的〈不搖滾〉、演唱會同名單曲〈想見你 想見你 想見你〉，另1首全新單曲會在近期公開。八三夭「想見你 想見你 想見你」演唱會，9/25（三）晚上8點夭怪村官網會員首購、9/27（五）晚上8點 KKBOX Prime 會員優先購、9/28（六）下午1點全面啟售，詳情請上 KKTIX 官網、手機 APP 或全台全家便利商店機台查詢。

八三夭首次赴韓國舉辦專場演唱會 團員在首爾街頭留紀念。（JUSTLIVE 就是現場提供）

八三夭「想見你 想見你 想見你」11月23日重返台北小巨蛋開唱。（JUSTLIVE 就是現場提供）

(中時 )