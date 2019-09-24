過去負責與美貿易談判的日本外務大臣茂木敏充今天說，兩國貿易談判已完全結束，在部長層級談判達成共識，待日本首相安倍晉三與美國總統川普會談達成最後共識，就能簽署協定。

日本放送協會（NHK）報導，茂木敏充今天出席與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）進行的部長級協商後說：「今天已完成所有的談判，獲共識的內容將待雙方領袖在會談確認後盡速公布。」

兩國上個月已完成貿易談判的大致協議，趕在美國時間25日（日本時間26日）將舉行的美日領袖會談前，茂木今天在紐約市內的飯店與萊特海澤進行協商。

有關日美貿易談判的簽署，茂木在協商後受訪說，目前仍有大量作業正在進行，以9月底簽署協定的目標來看，應該很有機會。

日本政府在新的貿易協定中，對美國農產品的市場開放水準將不會超過跨太平洋夥伴協定（TPP）的水準。美國牛肉目前進入日本要課38.5%的關稅，將逐年調降到9%。

有關工業製品，日本希望美國取消對進口日本車關稅的部分，仍要繼續協商；日本政府也希望能獲美國書面確認，不會對日本車追加關稅及限制進口數量。

茂木談到汽車關稅時表示，無需過度擔心。

兩國政府以領袖會談能簽署協定作為目標，但因為相關作業可能來不及，目前傾向雙方領袖用書面確認談判最終達成的協議。

日本共同社報導，有關日本車進口美國部分，茂木表示，目前希望在領袖會談後公布的共同聲明上，載明美國將不會對日本汽車加徵關稅；美方不實施限制進口數量措施，預料也會加進共同聲明。

(中央社)