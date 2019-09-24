再一個多月就是重陽節，新北市25日起陸續匯款轉帳重陽禮金，28日起開始現金發放，預計全市會有近57萬長輩受惠，總發放金額約9億7千多萬元，數字與往年相差不多。

新北市長侯友宜表示，「老人是我們的寶！」為表示對長輩的敬重，新北預算雖不比台北市寬裕，但仍堅持致贈重陽禮金。

新北市社會局指出，今年重陽敬老禮金65歲至79歲致贈1500元；80歲至89歲2000元；90歲至99歲5000元；100歲以上人瑞，則致贈1萬元，市府除將代為致贈總統府敬老狀及衛福部金鎖片外，今年加碼祝賀人瑞1萬元紅包，讓長者依自己喜好購買禮物，99歲長輩則加贈金箔畫一幅。

社會局說明，禮金發放依據長輩意願分為匯款轉帳和現金領取，其中長輩選擇匯款轉帳者將於25日依照長輩提供的帳戶匯入；選擇現金領取28日起由各區公所工作人員以定點發放或到府致贈至10月31日，11月1日起則在各區公所補發至12月15日止，12月16日至12月31日改由市府社會局辦理最後補發，逾期則不再受理。

(中時 )