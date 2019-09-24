基隆市今年6月廣發英雄帖，聲勢浩大為新成立的「觀光及城市行銷處」海選新處長，24日宣布由前高雄市前觀光局長曾姿雯雀屏中選。市府先前稱角逐者眾，競爭激烈，最後由「菊系」子弟兵、選後失業猛酸韓國瑜的「韓黑」曾姿雯出線也引起熱議。

基隆市政府今年4月啟動組織改造，把交通旅遊處觀光業務與行政處新聞科業務，整併成立「觀光及城市行銷處」，交通旅遊處更名為「交通處」專注交通相關業務；行政處則與研考處整併為「綜合發展處」，6月獲議會通過，25日正式掛牌成立。

林右昌在6月廣發英雄帖，開出條件須，要的人具備熱情、專業、創意、耐操耐磨與團隊精神，基隆出身更好，非基隆人也可以，任何人士都歡迎，沒有預設立場，林還稱半個月來收到38封履歷，投件履歷優秀，其中不乏學者、外交官甚至知名飯店CEO。

基隆首任觀光及城市行銷處長曾姿雯，由總統府祕書長陳菊一手提拔，從勞委會祕書就追隨菊姐，陳菊當選高雄市長後，一路出任市府民政局長、副秘書長，3年前政黨輪替後，陳菊推薦愛將許傳盛回花蓮接掌東服中心執行長，許的觀光局長懸缺就由曾接棒。

最終人選宣布後，曾姿雯先前在網路猛黑韓也引起各界討論。不過林右昌掛保證，強調曾姿雯學經歷豐富，不論地方與中央歷練，以及觀光與城市行銷專業都無庸置疑，很感謝她願意從直轄市經歷來基隆，曾也認為基隆是發展潛力很大的城市，對基隆也很有期待。

市府表示，觀光及城市行銷處長由曾姿雯接任，副處長由交通旅遊處副處長王英哲接任；交通處長由原交旅處長李綱接任，副處長由秘書蘇先知接任；綜合發展處長由原研考處長黃駿逸接掌，25日將統一於市府舉行布達交接典禮。

(中時 )