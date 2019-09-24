國民黨前副主席詹啟賢。（報系資料照）

國民黨前主席洪秀柱。(中時資料照片)

國民黨31位大老日前連署登報，呼籲鴻海創辦人郭台銘團結。對此，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜爆出，有2人拒絕連署，前立法院長王金平就是其中1人。那另外一個人是誰？但資深媒體人黃創夏在政論節目上，驚爆拒簽的還有另兩人，一個是國民黨前副主席詹啟賢，另一個是前國民黨主席洪秀柱。

國民黨31位大老連署登報呼籲郭台銘團結，對此，蔡沁瑜日前驚爆，該聲明登出之前，其實郭就已知道此事，因為有人打電話跟郭講有這份聲明，甚至暗示前立法院長王金平和另一個人拒絕連署，引發外界猜測這另一人到底是誰？

這答案在昨天政論節目《關鍵時刻》上揭曉，黃創夏爆料，當時很多人都認為，是郭台銘看到國民黨31位大老聲明而退黨，其實並不是，郭是看到了裡面一些名單，才更生氣。因為聲明出來之前，郭就已經知道有些人有收到，像王金平就是沒有簽。至於另外一個人，據黃創夏的說明，不是一人，而是兩人。其中一人是詹啟賢，另一個是洪秀柱，他們兩人都告訴郭台銘不會簽，所以都沒有在聲明裡面。但有些人卻是跟郭台銘說不會簽，結果最後卻出現在聲明裡，才讓郭氣到整個退黨。

(中時電子報)