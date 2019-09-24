39歲的藝人丁小芹曾販賣假名牌包，曾被判刑4個月，2015年仍繼續在網上販售假包，被12名買家控告詐欺，去年被新北地院依加重詐欺罪一審判刑3年6個月，不得易科罰金。案件上訴二審後，丁小芹認罪「我錯了」並陸續與11人達成和解。在判決結果即將揭曉前，身材圓潤一圈的她，今（24日）在律師陳禹竹陪同下開道歉記者會，表示「再一次地，跟所有被害人包含商標權受侵害的商標權人說聲對不起。」直說：「很後悔！也很慚愧！」

丁小芹現身公開道歉。（粘耿豪攝）

丁小芹一開始就坐在椅子上數度鞠躬道歉，她表示之前都沒有跟大家說明侵害智慧財產權的官司，所以才會特別召開記者會，「這些日子對我來說真的很煎熬，對於商標權受侵害的商標權人香奈兒、分帝艾德及思戴樂麥尼卡等品牌，我也必須對我侵害他們商標權的行為鄭重表示道歉。」她唸完聲明後，起身鞠躬再度道歉20秒。

丁小芹表示，因為等所有和解的人花了很長時間，才拖到現在召開記者會，目前已經和解11個人，仍有一位失聯找不到。被問到賠償金額多少時？律師表示不便透露，但她說「肯定與原來金額高」她過去現身經常瘦如紙片人，今天亮相時精神狀態看起來不錯，身材也圓潤不少，她受訪時大方坦誠，「一年大概胖了10公斤，現在體重應該超過55了。」對於感情方面，她則說官司都忙不完了，沒有心情想到這塊。

丁小芹記者會道歉聲明。（圖／游定剛、吳宥妤攝）

她弟弟丁允晰上月在家中暴斃，丁小芹除了忙於弟弟身後事之外，也無奈表示自己經濟狀況不佳，「不是很OK，確實在這上面有些狀況，所以和解方面有遇到一些問題。」她之前在傢俱行工作、晚上在餐廳兼差，坦言目前也沒有回演藝圈工作的想法，之前就算有通告邀約也都要聊官司這些事，「最近有開始改行，因為家裡發生事情，還是要繼續工作。」至於之後可能會面臨牢獄之災，她說自己一切平常心，會尊重司法判決。

她表示，這段過程中有以前唱片圈朋友的鼓勵，也很感謝一些貴人幫助，她嚐盡人情冷暖，現在跟朋友一起從事美容行業，至於詳情，她希望等更上軌道後再告訴大家。

(中時 )