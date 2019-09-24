印尼官員說，動盪不安的巴布亞省傳出有老師侮辱一名原住民學生是猴子，數以百計民眾憤而抗議，縱火焚燒政府建築與車輛，今天至少有20人死亡，其中3人是遭警察擊斃。

美聯社報導，巴布亞省（Papua）警察首長羅德佳（Rudolf Alberth Rodja）說，一群憤怒的暴民朝地方政府建築、商店、民宅縱火，並在通往瓦梅納市（Wamena）地區首長辦公室的幾條道路上，沿途放火燒毀汽車與機車。

巴布亞省軍方發言人達揚托（Eko Daryanto）表示，瓦梅納市至少有16名平民喪命，其中13人來自印尼其他省分，大多數是因受困於起火民宅或商店而身亡。

達揚托說，巴布亞省省會查亞普拉（Jayapura）爆發另一起抗議活動，至少造成1名軍人與3名平民死亡。

他說，瓦梅納市約有65名平名受傷，查亞普拉則有5名警官重傷。

羅德佳說，這起抗議起因於上週傳出有一名非來自巴布亞的瓦梅納市高中老師，指稱一名巴布亞原住民學生是「猴子」。

他說，警方調查結果沒有發現針對學生種族歧視的證據，但假謠言已在其他學校與原住民社區的學生口中傳開。

羅德佳在查亞普拉告訴記者：「我們認為這個假謠言是刻意用來引發騷動。這是一場騙局，我呼籲巴布亞省民眾不要跟著假消息起舞。」

機場官員哈加尼（Joko Harjani）說，這場抗議迫使當局關閉瓦梅納市機場，直到局勢恢復正常。

巴布亞省原住民與印尼維安部隊間的衝突在貧困的巴布亞地區司空見慣，巴布亞是前荷蘭殖民地，位於紐幾內亞島（New Guinea），在種族與文化上都與印尼多數地區有明顯不同。

巴布亞是在舉行經由聯合國認可的投票後，於1969年納入印尼版圖，而各界普遍認為這是場騙局。自那之後，低層級的叛亂活動開始在巴布亞地區醞釀。富含礦物的巴布亞地區有兩個省分，分別是巴布亞省與西巴布亞省（West Papua）。

最近幾年，一些巴布亞學生發聲呼籲讓巴布亞省自決，其中包括在其他省分就讀的學生。

(中央社)