「韓版杉菜」具惠善和安宰賢上月驚爆婚變，女方丟出震撼彈稱被丈夫嫌棄「有一對不性感的乳頭」才被離婚，引來眾人喊罵安宰賢，然兩人對話紀錄曝光後，風向大轉，不少網友改指具惠善控制慾太強。韓媒報導，安宰賢已提出「離婚訴訟」，據當地法律，此為針對其中一方歸責事由向法院申請離婚的程序，可見雙方關係可說徹底破裂。

具惠善上月驚爆因安宰賢變心，想要結束3年婚姻，隨後又丟出經典語錄「他好像只是非常短暫的愛了我一下！」、「你曾經那麼愛過的那個女人變成了殭屍」等，並指自己為安宰賢生日親自下廚，但男方喝了幾口湯後就出門跟別人同歡。之後韓媒刊出兩人對話，可見安宰賢是到劇組工作，並非和朋友私下開趴，具惠善隨後又稱有老公和女子在飯店合影，安宰賢律師說那是和前女友的合影，且曾在節目出現過，請具惠善到時務必到法院「出示證據」。

具惠善先前透露為了切除息肉入院開刀，昨(23日)她在IG曬出美照，並刪光先前的離婚文，宣告重新開始。另一方面，韓媒報導安宰賢已向具惠善提出離婚，和雙宋當時離婚採用的「協議離婚」不同，安宰賢採用的是「離婚訴訟」，意味著夫妻其中一方以另一方的過失為依據，向法院申請離婚。

(中時電子報)