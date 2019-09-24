台南市警察局麻豆分局日前前往法務部矯正署台南第二監獄宣導交通安全，其中一名上課的收容人現身說法，他酒駕遭查獲達18次，為繳交罰金而損失了一棟房子，還因再犯被判徒刑，真是得不償失。

台南第二監獄收容了因為酒後駕車肇事，或被警察攔查而查獲違反公共危險罪的受刑學員，為了讓這些學員能更警惕自己，出獄後不可再犯，特別於9月20日邀請麻豆分局前往宣導交通安全。

麻豆分局交通組組長宋文達以簡報及播放實際酒駕肇事的交通事故影片，對學員們進行交通安全宣導，一名酒駕遭查獲高達18次之多的受刑人以自己的錯誤行為案例，勸大家勿酒駕。

麻豆分局長楊慶裕表示，酒後駕車對用路人生命、身體與財產安全傷害甚鉅，麻豆分局為徹底防制酒駕違規行為，降低酒駕肇事案件，持續針對轄區易有酒駕違規及肇事路段、時段，機動性規畫取締酒駕路檢勤務，呼籲民眾要有正確交通行車觀念，勿存僥倖或投機心態，以降低酒駕憾事。

(中時 )