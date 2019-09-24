（總統蔡英文試乘新式高教機「勇鷹」，並宣布達到國機國造里程碑。圖／總統府提供）

總統蔡英文今日赴台中漢翔廠區，出席「空軍新式高教機出廠典禮」。蔡英文宣示，高級教練機專案將創造1,200個工作職缺，預計到2021年，可以再增加約800個工作職缺，總共686億的總經費中，有377億元的訂單將在台灣完成。

新式高教機經過網路票選，命名為「勇鷹」，是由IDF戰機改造而成。蔡英文把「勇鷹」名牌掛於新式高教機機首，完成命名儀式。勇鷹為藍白色塗裝，蔡英文親自登上高教機試乘。

蔡英文表示，今天是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業的重要里程碑，國造高教機「勇鷹」號，終於出廠了。這就是3年來，大家千辛萬苦、克服萬難的心血成果。她表示，從IDF戰機之後，因為沒有落實國防自主的理念，戰機研發能量正逐漸地式微。蔡英文當選總統後曾視察漢翔，蔡英文認為，如果連高教機都要依賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛煙滅，再也沒有機會恢復。於是，政府扭轉形勢，堅持高教機一定要國造。

蔡英文指出，她曾經到「IDF戰機之父」，華錫鈞將軍的靈堂前，表彰華將軍戎馬一生，以及在國機國造任務所做的貢獻。她也看到因試飛而殉職的伍克振少將的銅像，感受到伍將軍為空軍的未來，不惜犧牲了他的生命的精神。

蔡英文強調，在高教機國造的過程中，台灣也增加了和國際上的交流，並且讓部分訂單留在台灣，創造就業機會，培養我們自己的人才。例如，這次高教機專案，從2017年開工以來，不僅創造出約1,200個工作職缺，686億的總經費當中，更有超過一半，377億元的訂單，將在台灣完成。

預計到2021年，可以再增加約800個工作職缺。蔡英文指出，這次高教機出廠，更證明了航太產業的三大進步。第一，國防航太技術大進步。這次的高教機不論是從外型設計分析、結構測試、組裝，或者是飛控軟體、空電軟體等核心技術，都是台灣自行研發，而且在三年內就有具體產出，顯示台灣在航太產業技術的進步及能力。第二、提升國內航太產業大進步。這次所研發的成果，中科院及漢翔也會啟動平行開發計畫，不僅將技術轉移民間廠商，提升「國機國造」自製率，也透過協助民間廠商完成國際認證，讓台灣製造的品牌，能夠打入國際市場，讓國內航太產業大幅地升級。第三、培植年輕航太人才大進步。蔡英文日前到漢翔視察F-16戰機構改工作的進度，美商工作人員在她的面前，稱讚漢翔年輕技師的水準是全世界數一數二。

蔡英文認為，國機國造不僅給我們年輕人工作機會，也讓他們可以實現造飛機的理想。在高教機之後，還有許多國機國造的計畫，這是他們未來生涯發展的起點。今天的高教機出廠，讓我們重新開啟國防自主的大門，在這條路上，台灣還要繼續奮勇向前。

(工商 )