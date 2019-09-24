國寶級歌仔戲天王楊麗花強勢回歸，新戲台視、楊麗花歌仔戲《忠孝節義》今24日晚間八點台視播出，楊麗花宣布好消息，為滿足等了她16年的戲迷，今天將一連播出兩集，且播出的第一分鐘就有楊麗花的畫面，盼能讓戲迷看得過癮。

此外，楊麗花為戲宣傳祭出「彩蛋」，宣布《忠孝節義》原聲帶25日開放預購，凡預購者都可獲得親筆簽名。楊麗花愛徒陳亞蘭透露，原本原聲帶預計下月開始預購，但應戲迷要求，想要趕緊聽到「楊阿姨」的歌聲，而楊阿姨又最疼粉絲，因此決定提前展開。陳亞蘭又說，楊阿姨日前為了簽名這事相當謹慎，特地先在家中練字，笑說自己好久沒有必須一次簽上千張的姓名了，「已經準備好痠痛貼布徹夜陪楊阿姨簽名的心理準備」。

楊麗花歌仔戲《忠孝節義》今晚首播，楊麗花飾演的程嬰山中被綁匪強劫，在山坡中被追趕奔跑，過程將當驚險，陳亞蘭說，「楊阿姨就是做什麼事情都全神貫注，如此賣力，這趟山路她一連跑了近十次，為了鏡頭好看，她頻頻喊要再繼續跑，攔都攔不住。」

楊麗花新作《忠孝節義》今晚八點台視播出。（麗生百合提供）

陳亞蘭在戲中則有搶繡球情節，與飾演反派的游耀光兩人騎馬奔騰，只為爭奪與公主姻緣，透露游耀光飾演的反派接下來會讓戲迷恨之入骨！

楊麗花為《忠孝節義》親自演唱第一單元主題曲〈萬古流芳〉及《忠孝節義》全劇片尾曲。國寶級的嗓音唱出劇中一代忠臣的蕩氣迴腸與扣人心弦，一種無人能敵的豐沛情感與韻味，同時整張專輯由陳亞蘭與後起之秀Joyce共同填詞創作，讓粉絲相當期待。

(中時 )