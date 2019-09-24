前台東縣長黃健庭(左)今天下午受邀到彰化縣演藝廳為縣府一級主管進行專題演講。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(左)送給黃健庭最夯的埔鹽順澤宮冠軍鴨舌帽。（謝瓊雲攝）

黃健庭(右)回贈王惠美自己的著作。（謝瓊雲攝）

前台東縣長黃健庭24日下午受邀至彰化縣演藝廳演講，彰化縣長王惠美以地主身分送上「順澤宮」冠軍鴨舌帽，笑稱黃是「副總統未遂」；黃健庭則澄清，郭台銘身為政治素人，完全不懂政治語言，選總統彷彿擺錯戰場，顯得格格不入，因此才說郭是不稱職的候選人，也對郭會有很大折損與挫折感。

前台東縣長黃健庭接受雜誌專訪，承認自己就是郭台銘參選總統的副總統人選，24日到彰化，利用彰化縣政府擴大主管會報時間，與府內外一級主管進行專題演講，以「打造希望城市，啟動幸福列車」分享自己台東縣長任內8年治理成績。

演講前黃健庭接受媒體聯訪，他說郭台銘宣布退選後，自己並未與韓辦有直接聯繫，但韓辦有透過台東縣長饒慶鈴打過電話給他；他認為目前郭暫時不會關心總統選局，郭還有很多自己想做的事情，暫時也沒有心情，韓郭之間關係如何修補，不是目前這時間點要想的。

黃健庭表示，2020大選，台東縣的輔選，他與饒慶鈴彼此間有一定的默契與分工，饒主要負責總統的部分，他則幫忙立委的部分，其實下面的輔選幹部都是一樣的。強調郭台銘退黨又退選，自己當然沒有跟著退黨的必要。

他說，郭當初找上他應該是認同他在台東的治理成績，還有彼此間有互補性，兩人在初選期間的努力，彼此也累積一定的熟悉與互信；然而郭身為成功的經營者，已自有一套公司治理模式，偏偏這套用在選舉上是行不通的。

他說，郭有話直說的個性在政治領域常顯得格格不入，叫他來選總統，把他擺在選舉真的好像放錯戰場，也會對郭自己產生很大的折損和挫折感。

(中時 )