台中一名顧姓薩街頭藝人，涉嫌在網路上搭訕未成年少女，以介紹工作、提供金錢或以脅迫方式，誘騙拍攝裸露影片，且2012至2018年間，從韓星男子團體SUPER JONIOR、BTS等粉絲團中，挑選盲目追星的國小至高中少女女，自拍裸露胸部、下體、下體夾上夾子照片，以及裸體跳舞、展露下體影片供他欣賞，檢警在他隨身碟內查到近百名未成年少女猥褻照片與影片，經清查過濾出48名被害人，台中地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例分波起訴。

起訴書指出，顧姓男子在2012至2018年間民國1自稱認識經紀公司，向多名少女傳送臉（Facebook）聊天訊息搭訕，謊稱只要傳送裸露照片給顧男，就可以介紹賺錢機會。還要求被害少女利用視訊軟體，裸露身體供顧男觀看，並約定會給予金錢，另顧男也曾利用臉書搭訕少女，以提供演唱會門票為由，要求拍攝裸露影片。

此外，顧男還在臉書上佯稱自己為女性，且為韓國男子團體BTS粉絲，加入BTS的臉書粉絲團後，利用臉書Messenger通訊軟體向粉絲團內的未成年少年搭訕，要求被害少女，自行拍攝穿著內衣褲的照片與影片，透過聊天軟體傳送給顧男，顧男再以公開被害人的影片為由，脅迫再拍攝裸露身體的照片與影片，顧男因而得逞。

案件經多名被害人向警方報案，檢警在今年1月10日，持搜索票到顧男位於台中市的住處搜索，經查扣顧男身上攜帶的隨身碟，發現近百名不同身分少女拍攝的猥褻照片與影片。

台中地檢署檢察官清查後，比對顧男的通訊紀錄，查出有48名被害少女受害，今天依據證人證詞、聊天紀錄，照片與影片等證物，將顧男依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。

(中時電子報)