攸關2020東京奧運門票的亞大區女壘資格賽，中華隊今天首戰澳洲，經過7局鏖戰後中華女將1比5吞下敗仗，想要爭奪奧運門票恐怕很難。

依據世界棒壘球聯盟規定，東京奧運壘球項目有6席參賽名額，除主辦國日本、2018年世界壘球錦標賽冠軍美國隊、歐非區奧運資格賽冠軍義大利隊、美洲區奧運資格賽前二名的墨西哥與加拿大隊已順利取得外，接下來將在亞洲及大洋洲區奧運資格賽中，產生最後1席參賽國家。

壘球項目相隔2屆奧運後再度納入奧運正式比賽項目，為了獲得奧運參賽資格，除持續輔導壘球協會擬訂長期培育計畫，積極推動培育優秀或具潛力運動選手，建立我國壘球奧亞運國家代表隊、青年國家隊及青少年國家隊之接班梯隊外，體育署在2016里約奧運後，推動企業女子壘球聯賽至今，已邁入第4年，透過聯賽密集的賽事，提供選手有更多實戰磨練與提升實力的機會，並累積不同的賽事經驗。

中華隊在2018年雅加達-巨港亞運創下銀牌佳績，亞運結束後，體育署隨即啟動備戰2020東京奧運培訓作業，輔導國家運動訓練中心及中華民國壘球協會規劃培訓及參賽計畫，包括聘請日本籍教練協助專項技術，規劃前往日本、美國、加拿大移地訓練和以賽代訓，積極吸取國際比賽經驗，適應不同球隊打法，提升心理素質。為爭取最後1席參賽資格，培訓隊楊賢明總教練上個月親往上海勘查比賽場地，蒐集相關資訊，提供選手備戰所需訊息，並作為教練研擬參賽策略之依據，全力做足此次奧運資格賽備戰工作。

這次賽事共計8隊參賽，分為兩組，中華隊分在B組，24日中午首戰澳洲隊、25日上午與香港交手、26日上午對上印尼。A、B兩組前2名進入超級循環賽，4隊在27日及28日下午再各進行兩場比賽後，最終以總排名第一名的隊伍取得參賽資格。

此役前4局都沒能突破雙方防線，5局上先攻的澳洲隊不但打開僵局，而且一口氣連拿3分，落後的中華隊在6局下追回1分，可惜7局上防線再度失守，最終以4分之差飲恨落敗。

由於預賽成績將帶入複賽，即便中華隊接下來能夠擊敗香港和印尼，接下來也只能帶著1敗來到複賽，想要拿到亞大區資格賽冠軍，進而取得奧運入場券的難度非常高。

(中時電子報)