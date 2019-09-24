蔡壁如在市府各公務群組發賴。(游淑慧臉書)

有讀者向本報爆料表示，台北市府市政顧問蔡壁如在市府各公務群組狂發加入民眾黨的訊息，收到訊息的公務員們提心吊膽，不知道該不該「被加入」民眾黨？台北市議員游淑慧批「這就是現在柯文哲執政的台北市政府！」並說，監察院該工作了吧，別像蘇貞昌院長說的「誰都管它不到，但它也什麼都不管」。

據了解，由於疑似受到柯文哲簽書會場面冷清影響，台北市市政顧問蔡壁如昨晚在北市府許多公務群組中廣發「歡迎加入民眾黨」及入黨網址的訊息，下班休息時間卻在公務群組收到加入民眾黨訊息的市府官員們，也對這個訊息無所適從，不知該如何回覆。

台北市議員游淑慧批，Line的公務群組是為了公務聯繫之用，但看看蔡壁如都在群組聯繫了什麼？看看清流柯市長怎麼大方公私不分？把市府官員「拉客」成為黨員！在公務群組和行政中立的公務員討論政治！用市府的公務預算聘用個人臉書粉專的小編！用市府的機要職養立委參選人！

游淑慧痛批，公器私用、公帑私用、市府黨化⋯在這三方面柯文哲真的是「超越藍綠」！這是進步的價值？這是開放的政府？監察院該工作了吧，別像蘇貞昌院長說的「誰都管它不到，但它也什麼都不管」。

(中時電子報)