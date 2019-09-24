苗栗縣長徐耀昌〔中者〕24日上午親自主持新幼兒園動工典禮。〔謝明俊攝〕

頭份后庄國小「非營利幼兒園」新建工作動工典禮

苗栗縣頭份、竹南兩市鎮隨著竹南科學園區設立後，大量人口移入，幼兒教育需求大增，苗栗縣政府未雨繆謀，選定頭份后庄國小「文小6校區」，新建「非營利幼兒園」，採公建民營〔OT〕方式營運，將以1億餘元經費，興建擁有10班的幼兒園，以滿足頭份、竹南新增人口需要，新建工程動工典禮在24日上午舉行，由縣長徐耀昌主持。

頭份市及竹南鎮在竹南科學園區進駐後，加上「竹南及頭份聯合都市計劃區」完成後，更吸引大量住宅別墅及大樓進駐，2地人口急速增加，例如后庄國小全校學生已破1200人，學校教室已近飽和，原本校方爭取新建第2校區在「文小6校區」但經評估後發現，幼兒園的需求更為急迫，因此，將「文小6校區」改成新建幼兒園用地，以解決目前幼兒園不足困境。

新的幼兒園將採「公建民營」〔OT〕方式營運，由縣政府籌措1億零1百萬元經費，新建地下1層、地上2層建築，可容納10個班級，招收3至5歲幼兒就學，幼兒園將由民間業者競標經營，秉持「公私共好」原則，建構平價、優質的公共教保服務。

新校區建築，是以蜂巢為設計基礎概念，採取六角型蜂巢建築連接而成，呼應幼兒教學組織及學習進程，如蜂群工作築巢，轉化成適合幼兒學習的自然環境，再加上豐富的複層植栽綠化，保有現環境的多樣性。

新建工程動工典禮於24日上午在校區預定地舉行，由苗栗縣長徐耀昌親臨主持，頭份市長羅雪珠及徐功凡、鄭浩然、陳碧華等多名縣議員到場共賀施工順利，全部工程預計2021年完成啟用，屆時將可提供給頭份、竹南地區幼兒就學使用。

苗栗縣長徐耀昌〔中者〕24日上午親自主持新幼兒園動工典禮。〔謝明俊攝〕

新的幼兒園將以蜂巢為設計概念，打造成可容10班的幼兒園。〔謝明俊攝〕

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