花蓮瑞穗22日發生一起驚悚車禍，27歲邱姓男子疑似酒駕自撞路樹，車頭撞爛全毀，整顆樹嵌入車內彷彿從駕駛座長出來，但路樹卻屹立不倒，畫面相當驚悚。有網友不禁好奇提問：「這是哪台車？」，不過更多網友關注焦點卻是那棵樹，建議行道樹都換這種，以提升行人安全。

這起車禍發生在瑞穗溫泉路3段處，警方到場發現，邱男駕駛的白色自小客車撞上一旁路樹，車輛車頭全毀，而撞樹側正好是駕駛座側，研判邱男當時應該完全無閃避就撞上路樹，樹體整個嵌入車內。邱男救出後緊急送醫，仍在午間2時宣告不治。

有網友好奇這場死亡車禍，路樹竟然一路撞到駕駛座，樹都沒斷，在論壇《Molile01》問：「有人可以認得出來這是哪台車嗎？」

不過更多網友關注焦點是那棵樹，紛紛表示，「應該確認樹種比較重要 以後石敢當就換這棵樹」、「家住大馬路邊的朋友，可參考樹種」、「希望確認樹種 以後行道樹都換這種的 順便幫行人增加安全性」。

有網友從垂下的葉子跟樹幹紋理判斷，該樹應該是「台灣欒樹」。另有網友說「這棵樹因過失致死罪嫌移送地檢署偵辦」，也引發熱烈回應，紛回「台灣法官：乙方(欒樹)，該注意而未注意，佔責3成」、「如果害死人的是人的話，大約判個三年而已；害死人的是樹的話，可能會判死刑需砍掉....」。

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(中時電子報)