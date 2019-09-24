新竹市長林智堅（右）宣傳竹市散步微旅行， 豐谷油飯老闆顏川鈞（左）特別介紹有50年歷史的飯桶。（羅浚濱攝）

林智堅介紹小塹有約

新竹市「小塹有約-散步小旅行」開跑囉！市長林智堅24日在4條行程最先開跑的「黑金町鐵道漫遊」路線召開活動記者會，與在地台語小網紅MonMon邀請大家一起來逛古蹟、吃美食，體驗在地人的幸福。

新竹市散步微旅行進入第3年，今年4條路線包括「東門市場尋找浩南」、「在城邊遇見文藝青年」、「黑金町鐵道漫遊」及「跟著元璋老師品嚐風城味兒」。

林智堅騎著Youbike來到「黑金町」，與小網紅Monmon及文史工作者溫文龍，共同介紹「黑金町」的由來和4條微旅行路線。第1梯次「黑金町鐵道漫遊」將由溫文龍帶領走進平日不開放的火車站內機關庫，體驗黑金町往日的「黑白傳奇」。

林智堅表示，騎腳踏車可以慢慢進入城市巷弄，看到截然不同的風景，包括獨一無二的古蹟群和百年老店，是認識竹市舊城區最好的方法，去年來竹市觀光有8百萬人次，今年可望突破1千萬人次。

豐谷油飯老闆顏川鈞特別介紹有50年歷史的飯桶，桶上號碼是隨著時代變遷做變更的電話號碼，豐谷油飯經常被做為最好的滿月禮，內有雞腿和紅蛋。

城銷處表示，各路線在10月底展開，為期1個月共有20梯次，每周2中午12點開放報名，每場次體驗價100元，詳細資訊請上「新竹市散步小旅行-小塹有約」網站。

(中時 )