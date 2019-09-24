狠陸籍女A光養父積蓄 判囚2年4月 14:542019/09/24 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸籍吳姓女子10年前起與多名在台榮民有結婚後及離婚，並因其配偶死亡領取遺屬津貼，吳女另要求何姓老翁收養她，利用對方信任提領何的存款890萬元，高院維持原判決，痛斥吳女犯後不知悔改態度惡劣，依侵占、偽造文書罪判囚2年4月。偽造文書部分可上訴。 高院指出吳女對於何男年事已高、無妻無子、形單影隻、身染疾病的淒涼晚景，竟無側隱之心，反覬覦其高額儲蓄，假意接近，伺機蠶食鯨吞，何男賴以安養餘年之畢生積蓄，金額高達890多萬元，除將她重判外，沒收並追徵890萬7858元。 (中時 ) #積蓄 #女子 #高院 #偽造 #法官 也許您會感興趣 推薦閱讀 不停性騷擾男子被北檢追加起訴 15:132019/09/21 社會 軍人借住竟浴室偷拍 被害女拒和解 14:122019/09/22 社會 學務主任詐領鐘點費3萬 法官竟然讓他緩刑 18:162019/09/22 社會 司法為民，先由熱情、良知、本事做起 04:102019/09/23 時論廣場 台通科技詐財23億 負責人遭起訴 12:362019/09/23 社會 石木欽涉不當行為 司改會要求監察院全面清查 17:112019/09/23 社會 死不繫安全帶 陸女嗆「公安局長我親戚」 08:122019/09/24 社會 凌虐女童打斷腿骨亡 二審改判免死 10:212019/09/24 社會 西門停車場雙屍命案 冷血殺手更審仍判死 10:232019/09/24 社會 牙醫歌手性侵女友逆轉無罪 小編下錯標要賠3萬元確定 11:382019/09/24 社會 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 誘近百少女傳「18招」猥褻照 這街頭藝人慘了 - 萬象 賊變態要求 逼母子現場演「亂倫春宮」 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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