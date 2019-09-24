陸籍吳姓女子10年前起與多名在台榮民有結婚後及離婚，並因其配偶死亡領取遺屬津貼，吳女另要求何姓老翁收養她，利用對方信任提領何的存款890萬元，高院維持原判決，痛斥吳女犯後不知悔改態度惡劣，依侵占、偽造文書罪判囚2年4月。偽造文書部分可上訴。

高院指出吳女對於何男年事已高、無妻無子、形單影隻、身染疾病的淒涼晚景，竟無側隱之心，反覬覦其高額儲蓄，假意接近，伺機蠶食鯨吞，何男賴以安養餘年之畢生積蓄，金額高達890多萬元，除將她重判外，沒收並追徵890萬7858元。

(中時 )