總統府公布「來去總統府住一晚」免費體驗活動全球10組入選名單 16:142019/09/24 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府今日公布「來去總統府住一晚」免費體驗活動全球10組入選名單。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統府今日公布中華文化總會與交通部觀光局舉辦的「來去總統府住一晚」免費體驗活動全球10組入選名單，此次10組名單分別來自11國，入選的提案者，對於旅遊體驗與經營網路媒體皆有高度熱情和專業，更有不少網路名人，而活動也將在10月初展開，希望藉由大家讓世界認識台灣，看到台灣的美好。 (中時 ) #總統府 #體驗 #活動 #名單 #入選 也許您會感興趣 推薦閱讀 連續九年入選 國際認可 光寶獲DJSI成份股 04:102019/09/20 產業特刊 吉里巴斯斷交 總統府：對岸意圖干擾台灣選舉！ 14:212019/09/20 政治 總統府資政獨派大老史明逝世 23:422019/09/20 社會 抗震不難 消防猛男示範「趴下、掩護、穩住」3步驟 18:212019/09/21 生活 私菸案 國民黨要求陳菊葉菊蘭 負起政治責任 04:102019/09/23 政治要聞 韓粉出奇招 盼將韓送入總統府 15:222019/09/23 政治 私菸案北檢二波偵查 今傳喚少將林國欽 15:352019/09/23 社會 蔡英文論文門6大疑點 總統府一次說清楚 17:132019/09/23 政治 蔡英文接見十大傑青 首位女性棒球裁判入選 18:542019/09/23 政治 總統府秀論文原稿 彭文正兩句酸爆 12:322019/09/24 政治 政治熱門新聞 論文門過關？黃暐瀚：但小英毀了 - 政治 唐湘龍唱衰韓國瑜？她在座怒回擊 - 政治 最新民調出爐 網看結果直喊國民黨太意外了 - 政治 王金平為何想選？柯文哲爆內幕 - 政治 總統府秀論文原稿 彭文正兩句酸爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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