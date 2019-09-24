總統府今日公布中華文化總會與交通部觀光局舉辦的「來去總統府住一晚」免費體驗活動全球10組入選名單，此次10組名單分別來自11國，入選的提案者，對於旅遊體驗與經營網路媒體皆有高度熱情和專業，更有不少網路名人，而活動也將在10月初展開，希望藉由大家讓世界認識台灣，看到台灣的美好。

(中時 )