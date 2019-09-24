時代力量秘書長吳佩芸日前透過新聞稿表示，正在研擬總統提名人選草案，並已徵召立委黃國昌為優先選項，時力今將召開決策委員會，討論是否自提人選。吳佩芸會後轉述，決策會決議2020大選不自提總統人選，全力爭取國會席次最大化。時力決議不推總統候選人，等同台北市長柯文哲若想選總統，僅剩與親民黨合作一途。

時力今上午將召開決策委員會，徐永明會前受訪表示，昨天主要討論是否自提總統人選，會研判目前情勢及黨內資源有審慎周延的討論，希望決策委員多提意見討論下階段自提及選戰大方向。

時力秘書長吳佩芸會後轉述決策會決議，為爭取2020國會席次最大化，打造人民的立法院，時力將不會自提總統人選；至於明年總統選舉支持人選，將由黨代表大會討論後決定。

先前傳出柯文哲可能尋求與時力合作，不排除「柯昌配」可能，如今時力決策會決定不自提總統人選，等同宣告時力將缺席2020總統選舉，不會把總統選舉門票給柯文哲或其他黨外人士。

此外，時力台北市第七選區立委參選人陳雨凡，因自行與民進黨參選人許淑華協商民調整合，時力黨中央近期將邀集陳雨凡到決策委員會說明選舉情況及布局。

(中時 )