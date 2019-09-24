疾病管制署今（24）日公布國內新增1例境外移入傷寒病例，個案為中部30多歲男性，病況嚴重拉肚子超過1個月、1天最多拉了19次，主要是這個病例為國內首度自境外移入傷寒病例檢體檢出廣泛抗藥性(XDR)傷寒菌株，又稱「超級傷寒」。

個案潛伏期間曾至摩洛哥、印度、印尼與巴基斯坦出差，8月4日起陸續出現腹瀉、發燒、紅疹等症狀，在國外期間均未就醫，8月26日回國後就醫，因症狀持續，8月31日再次就醫並採檢，由血液培養檢出傷寒桿菌陽性確診。

起初個案的腹瀉狀況較為嚴重，經過治療後症狀已有改善，目前住院隔離中，經由衛生單位調查，個案出國期間並未食用生食，都在餐廳用餐，回國後三餐由家人烹煮，依基因定序與抗藥基因比對結果，研判感染地為巴基斯坦。

國際間的廣泛抗藥性傷寒疫情集中於巴基斯坦東南部信德省(Sindh)疫情持續，今年截至9月8日累計近5200例，高於2016至18年全年總數，病例數以首府喀拉蚩(Karachi)佔逾6成最多。

最重要的是個案檢體檢出廣泛抗藥性(XDR)傷寒菌株，這是國內首次檢出，對臨床常用治療傷寒的抗生素絕大多數具抗藥性，只能使用後線抗生素(口服Azithromycin或注射型Carbapenem)治療。

個案一開始自行服藥，病況未改善，撐了3周回台就診，疾管署副署長羅一鈞指出，個案感染多重抗藥性的「超級傷寒」，死亡率1至2成，而個案從8月4日發病直至9月18日還在拉肚子，拉了1個多月、最多1天拉19次。

今年以來，國內傷寒病例共計18例，其中14例境外移入病例，感染國家分別為印尼6例，柬埔寨2例，印度、菲律賓、緬甸、中國大陸、馬來西亞及巴基斯坦各1例，另有4例為本土病例。

(中時 )