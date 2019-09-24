勞工退休金條例今年5月17日生效，將取得永久居留的外籍人士納入適用，意謂雇主要為這些勞工提繳6％勞退，據勞保局統計，目前未幫取得永久居留外籍人士提繳勞退業者為1100餘家、1553人未提繳，勞工應在今年11月16日以前表明要適用新制或舊制，如選擇適用新制雇主應在12月2日前提繳，否則最高可處10萬元。

據移民署統計，目前有1.9萬外籍人士取得永久居留權，而勞保局統計，其中有8064人投保勞保，尚未提繳新制勞退有1553人。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠表示，永久居留外籍人士如果在修法生效前到職且適用勞基法，可以選擇適用舊制，不過應在今年11月16日前向雇主表明，如果未表明就適用勞退新制，雇主應在12月2日前向勞保局申報並提繳勞退。

楊佳惠說，如未依規定辦理，將按次處2萬至10萬元罰鍰或加徵滯納金，並公布單位名稱、負責人姓名等。

(中時 )