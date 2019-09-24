新北市新店一處4層樓公寓，去年發生火警，檢警鑑定火警原因，認定3樓遮陽板的菸蒂延燒造成，查出住在該公寓頂樓的劉姓男子，有在陽台抽菸習慣，懷疑劉將菸蒂丟至遮陽板引發火警；台北地檢署今依公共危險罪嫌起訴劉男。

檢警調查，去年4月，新北市新店區某4層樓公寓的3樓遮陽板，突起火燃燒，警消獲報趕往消滅火勢，所幸未有傷亡，警消勘驗火場發現起火點是3樓遮陽板，因菸蒂未熄滅而引燃火苗。

警方依據住戶供稱，住4樓頂樓的劉男常在陽台抽菸，將菸蒂亂扔在他家的遮陽板上，警方依公共危險罪嫌將劉送辦；檢方調查時，劉男承認他偶而會在陽台抽菸，但沒亂扔菸蒂，並強調火警時他正在逛大賣場。

但檢方勘查鑑定報告及現場勘驗照片，發現起火點的3樓公寓遮陽板上，有大批菸頭，研判是菸蒂未熄滅引燃火勢，且發生火警的公寓與相鄰建物間有段距離，因此樓上丟菸蒂的可能性高，懷疑是劉亂丟菸蒂引發火警，依法起訴。

(中時 )