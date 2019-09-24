高雄市長韓國瑜再槓行政院長蘇貞昌！針對「挖石油說」，韓重申「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」他批蘇除了獨眼龍外，現在看高雄好像變成全盲了，更不滿蘇兩套標準。這番言論引來諸多議論，有人喊「這議題要燒起來了」，也有力挺韓的網友認為「蘇一點羞恥心都沒有」；也有網友表示「韓國瑜自爆了」。

蘇貞昌昨酸韓「沒有說過採石油是睜眼說瞎話」。對此，韓國瑜再度開嗆，他說以前說蘇是獨眼龍，當行政院院長看這個國民黨的縣市長跟民進黨縣市長，還是獨眼龍在看，只有一隻眼睛在看著高雄，「我現在感覺他看高雄好像變成全盲了」。他指出，蘇貞昌完全忽略，先罵再說，所有高雄市的事情，只要在蘇的嘴巴出來，是先罵、批判、抹黑，也不查，先罵了以後再講。

對於韓國瑜這番話，網友議論紛紛。有些網友力挺韓國瑜，並認為「蘇一點羞恥心都沒有」、「蘇真的是獨眼龍」、「全盲蘇導」、「蘇眼睛好的很，他只是良心被狗啃而已」。但也有網友認為「民進黨很聰明，派個蘇貞昌狂電韓國瑜，他就會一直自爆了」、「這議題要燒起來了」、「就看韓國瑜還有多少民調可以燒」。

(中時電子報)