大陸電信巨擘華為財務長孟晚舟出席終止引渡聆訊，引起全球關注。對此，華為總裁任正非表示，有媒體問他「如果當時他和女兒一起遭加國警方逮捕會怎麼辦」，任正非表示會陪女兒聊聊天，但如果引渡至美國的話，會在獄內研究美國歷史，再來寫書講講大陸崛起中，要如何從美國歷史學習。

根據華為員工交流網站「心聲社區」23日張貼關於任正非5月接受德國德國電視台一台紀錄片採訪內容，當時他表示，去年12月聽到女兒在加拿大轉機時遭警方逮捕，第一反應是「震驚」，因為孟晚舟是很守規矩的人，不可能有任何犯罪行為，而在她關進監獄的第二天，她就透過她先生遞給我一張紙條「爸爸，這些矛頭是針對你的，你要小心一點」。

任正非並表示，案發三天後，他同樣要飛到阿根廷開會，自己是冒著危險去開會，當時並不知道美國要這麼嚴厲制裁華為。而媒體詢問「如果當時和女兒一起走，在加拿大被抓了怎麼辦」，任正非只說「就和女兒聊聊天」；但如果自己被抓到美國的話，「就在美國監獄，正好把美國二百年發展的歷史讀一讀、學一學，然後寫一本書，就講中國未來二百年應該怎麼崛起，應該怎麼向美國學習」。

被問到如果因自己拒絕政府在自家產品裝後門的要求而被逮捕，任正非則笑說，大陸的監獄很文明，對高級人員有獨立房間，有浴室、廁所，還可以看書、看電視，那麼舒服，而且還不要伙食費，不再需要安眠藥，糖尿病沒有了，高血壓也沒有了，說不定還能多活兩年。他也強調，自己已把生死置之度外，並不覺得自己生命有多重要，且公司已經走上正軌，有沒有他，公司都會照樣發展。

此外，對於華為遭美列入實體清單中，任正非表示，即使沒有美國供應華為也可以獨立生存，如華為有可以代替高通的零部件，但是50%繼續購買高通的，並沒有完全使用自家零件，且表示永遠對美公司充滿敬意，並強調「我們永遠都會擁抱美國公司，歷史的挫折過去以後，會更加考驗我們和美國公司的友誼，只有合作起來，才會把人類文明推向新的進步」。

(中時電子報)