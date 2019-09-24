近年植物奶風潮席捲全球！統一宣布，旗下「統一陽光高纖燕麥穀奶」今年上市滿十周年，將於9月25日至10月8日，在全台5,500多間7-ELEVEN門市獨家推出買1送1活動！

統一表示，「統一陽光」十年前瞄準職場上班族的健康需求，將超級食物「燕麥」及「豆漿」均衡調和，推出「統一陽光高纖燕麥穀奶」，每瓶提供6.6g的膳食纖維，等同於一顆萵苣的膳食纖維含量。

統一引述晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎指出，現代人常因工作忙碌而容易忽略飲食選擇的重要性。據102～105年國民營養健康狀況變遷調查，成人膳食纖維普遍攝取不足，每日平均僅攝取16.5g，距每日25～35g建議攝取量，仍有一大段距離。

營養師表示，長期膳食纖維攝取不足，加上外食經常採用高鹽、高油的調理方式，有可能讓上班族的健康拉警報。

統一指出，「統一陽光高纖燕麥穀奶」除了喝得到燕麥顆粒，還有健康食品認證的肯定，有助於降低血中的總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇(LDL)、增加血中高密度脂蛋白膽固醇(HDL)、減少發生心血管疾病的危險因子，是忙碌上班族的飲品選擇。

今年適逢「統一陽光高纖燕麥穀奶」上市十周年，統一宣布，9月25日起至10月8日，為期兩周時間，將在全台7-ELEVEN獨家推出買1送1優惠，回饋消費者。

(工商 )