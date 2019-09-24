星巴克買一送一活動將縮水？星巴克表示，10月份首週有3天買一送一活動，日期分別為10/1、10/2與10/5，並且到9/30前都有數位體驗活動，能抽全品項買一送一。而星巴克從7月到9月不停推出買一送一數位體驗活動，甚至可以連續抽一個月，讓外界懷疑是不是在利用促銷挽救業績。業者表示，這是因為暑假期間想讓年輕族群或學生享有優惠，提升年輕族群消費，之後秋冬會減少優惠頻率。

ETtoday報導，星巴克指出，為了歡慶國際咖啡日，於10/1、10/2推出星禮程會員好友分享日，活動期間11：00～20：00，會員購買兩杯相同容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此外10/5也推出補班好友分享日，活動當天11：00～20：00可享飲品買一送一。

而星巴克也在9/30前推出「今天星巴克了嗎？每日咖啡運勢」數位體驗活動，美活動期間每天都能抽咖啡運勢祝福，領取專屬飲料優惠，像是全品項買一送一、第二杯半價等。同時也預告，秋冬以後會減少買一送一的活動頻率。

(中時電子報)