陳零九和熊仔合作最新單曲〈鬼混〉，2人繼抒情輕饒舌〈一個人〉後再次合作，挑戰完全不同的曲風，透過戲謔的歌詞及律動感強烈的編曲，活靈活現地詮釋這支作品。日前MV赴澳洲拍攝10天，陳零九女友呼呼林芷瑩擔任女主角，2人繼之前在娛樂節目「凹嗚狼人殺」同框後，首度合體拍MV，牽手、抱抱樣樣來，愛撫臉頰等親密互動讓粉絲狂灌留言「實在是太閃啦！」

陳零九找女友呼呼林芷瑩拍新歌〈鬼混〉MV，兩人放閃無極限。（翻攝Youtube）

MV中陳零九配著墨鏡、穿著花襯衫，神色自若地躺在紅鶴造型的泳圈中吃冰棒，陶醉的畫面一曝光立即引發粉絲熱烈關切，不少網友紛紛表示：「想和零九一起鬼混」。MV快速切換鏡頭，營造絢麗繽紛的氣氛，亮晃晃的色調則為畫面添份閒適，熱愛玩耍的陳零九，不只抱起無尾熊展現暖男的一面，也調皮地模仿袋鼠在草原上跳躍，還跟袋鼠玩自拍，第一次近距離接觸鱷魚，畫面相當逗趣。

陳零九和熊仔合作新歌〈鬼混〉。（滾石唱片提供）

歌詞方面，熊仔毫不客氣施展文字鬼才的功力，包括「成家立業」對「尤加利葉」、「玻璃鞋」對「Holy shit」、「不理解」對「夫妻臉」，成串的3押令人大呼過癮。在陳零九可抒情可俏皮的聲線中，將曖昧不明的三角關係生動地勾勒出來，宛如打遊戲般迎戰男女間的情感糾葛。陳零九新歌〈鬼混〉MV已於9月20日正式上架。

(中時 )