旅宿平台Airbnb今日宣佈，將與海洋保護協會共同舉辦「Airbnb 南極計劃（Antarctic Sabbatical）」，將自全球邀請五名科學志工於今年12月前往南極洲，參與前所未有由公民參與的科學研究任務，考察行程長達一個月，將協助採集積雪樣本，研究塑膠微粒在南極內陸的聚積程度。只要年滿18歲、可用英語對話的台灣人民，都具報名資格。

Airbnb表示，南極是人類認識最少、最孤立的地球生態系統，而「Airbnb南極計劃」的目的在於，研究人類活動對於環境所造成的影響，盼藉此喚起大眾的關懷意識。公民科學志工將會瞭解世界各角落的塑膠汙染如何影響南極，進而探究全球社群可以採行的行動方針，進而保護南極洲以及地球。

Airbnb指出，自2018年8月以來，有超過500萬的房客透過 Airbnb平台入住環保房源，且全球有88％的 Airbnb房東在出租時也不忘環保理念，如使用環保清潔用品、提供回收服務、鼓勵房客使用大眾交通工具、安裝太陽能板等，可見多數房客均認同永續旅行。

主持研究計畫的科學家柯莉絲提．瓊斯－威廉斯表示，近期研究證據顯示，即使是地球上最偏遠的地方，也都受到了塑膠汙染的影響。這次考察行程將能讓人類了解塑膠微粒漂流到南極洲等偏遠地區的路徑，正視自身在自然環境保育方面的責任，因此公民科學志工必須充滿熱誠，懷抱著世界公民的意識。

擔任公民科學志工者須先前往智利蓬塔阿雷納斯參加深度培訓，透過課程了解冰河學與野外採樣的相關知識，並熟悉研究室工作與設備操作，再至南極洲進行科學研究，如採集南極洲內陸的積雪樣本，研究內含的外來微纖維；造訪南極極點；探索德雷克冰瀑、查爾斯峰風挖穴、象島等美景，最後返回智利進行採樣研究，擔任宣傳大使。

Airbnb指出，我國人民只要年滿18歲、可使用英語對話，並可在今年11月到12月間前往智利與南極一個月，就符合參選資格，有興趣的民眾可至airbnb.com／sabbatical 填寫申請表，最終選出的5名科學志工名單將於10月30日公布。

(中時 )