由中泰賓館改建的台北東方文華酒店傳出將以385億被收購，這個厲害的買家傳出就是曾和港星廖碧兒交往的高帥巨富加拿大籍香港富商盧啟賢（Calvin Lo），41歲的他是人壽保險公司R.E Lee International執行長，2018年富比世（The Forbes）調查，他名下的淨資產達17億美元（約台幣527億元），英國媒體更曾形容他是「聞所未聞的巨富」，同時他也是個樂善好施的年輕有愛企業家。
盧啟賢不只是個超級富豪，也經常登上媒體版面，原因是他曾是香港女星也是曾經的華裔小姐廖碧兒的舊愛，今年更曾被拍到吻別42歲的香港美女主播劉明軒，花邊新聞不間斷，甚至和廖碧兒在一起期間，還曾爆出有一名交往7年的泰籍女友Nina，讓廖碧兒傳為小三，約半年就黯然宣布分手。
外型帥氣的盧啟賢不僅是位傑出的企業家，也是動物與環保的倡議家，他在2006年至2018年間擔任國際珍古德協會的董事會成員之一。同時也是亞洲最大的法國香檳採購者和收藏家，曾於2018年為他的收藏品花費了2.3億美元。他也是一位超級跑車玩家，擁有許多罕見名車，也是亞洲第一批私人飛機灣流G650的擁有者之一。
(中時電子報)
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