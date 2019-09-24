2019台北市牛肉麵饗味國際大評比 皇家傳承獲得冠軍 18:012019/09/24 中時 王英豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 皇家傳承陳家斌（圖）師傅以「2012紅燒冠軍牛肉麵」獲得冠軍。（王英豪攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」24日揭曉，市長柯文哲（圖）到場致詞並頒獎。（王英豪攝） 活動最後進入決選的56家業者一同合影。（王英豪攝） 「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」24日揭曉，由皇家傳承陳家斌（圖）師傅以「2012紅燒冠軍牛肉麵」獲得冠軍，由台北市長柯文哲頒獎。 (中時 ) #牛肉麵 #冠軍 #皇家 #傳承 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北市...淪首購族地獄 04:102019/09/20 財經要聞 自備120萬 入主台北市 04:102019/09/20 產業特刊 全國地方議會議長杯軟網賽 台南市創賽史拿下9組大滿貫 19:202019/09/20 體育 城鄉差距大 大專畢業返鄉就業 北市近七成居首 04:102019/09/23 財經要聞 「豆油伯」醬油國際爭光 頂級法餐、牛肉麵青睞入菜 17:272019/09/23 生活 獨家》蔡壁如在公務群組邀市府官員「加入」民眾黨 23:062019/09/23 政治 《傳產》北市店面交易熱區，中山區奪冠 11:422019/09/24 財經 大港開唱飆髒話 羅智強一句嗆爆 12:432019/09/24 政治 牛肉麵饗味評比出爐！紅燒、番茄、麻辣榜上有名 16:082019/09/24 旅遊 台北市店面 中山區登交易王 17:402019/09/24 財經 生活熱門新聞 擦化妝水就能保濕？專家曝真相 - 生活 - 工商 這6大惡習害的！iPhone提早夭折 - 生活 教部鍘僑光科大！靠爸兒丟碩士學位 校長爸恐下台 - 生活 iOS 13更新災情慘 美國防部給這建議 - 生活 米塔颱風恐生成 彭啟明：將影響下週天氣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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