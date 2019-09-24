「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」24日揭曉，市長柯文哲（圖）到場致詞並頒獎。（王英豪攝）

活動最後進入決選的56家業者一同合影。（王英豪攝）

「2019台北市牛肉麵饗味國際大評比」24日揭曉，由皇家傳承陳家斌（圖）師傅以「2012紅燒冠軍牛肉麵」獲得冠軍，由台北市長柯文哲頒獎。

(中時 )