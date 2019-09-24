民進黨立委參選人翁美春（中）深入山城參加社區活動，前立委郭俊銘（左）、台中市議員蔡成圭（右）也陪同拉票。（翁美春服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市立委第八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）選民結構藍略大於綠，目前為藍綠對決情勢，現任立委江啟臣為國民黨籍，將挑戰三連霸，對手是民進黨前台中市議員翁美春。地方人士分析，江啟臣擔任立委以來，政治實力迅速累積，連任之路尚稱穩定。

江啟臣被媒體封為紅派少主，他雖是國民黨籍，但叔父江春男與綠營關係匪淺，家族可說是藍綠通吃。江啟臣在立院曾任黨團總召，為國民黨青壯派代表，他在2018年投入台中市長黨內初選，以些微差距敗給盧秀燕，之後全力抬轎，連任之役勢必獲得盧秀燕相助。

民進黨提名前台中市議員翁美春參選，她擔任過台中縣議員，台中市升格後擔任兩屆市議員，2018年競選連任，因民進黨採多提名策略而意外落馬，成為「落選頭」。翁美春以親和力著稱，腳步勤快的她，地方紅、白帖場合都可以看到身影，政治爆發力，不容小覷。

綜觀2020年立委選舉，整體情勢對國民黨有利，且江啟臣擁有現任優勢，加上山城農會系統支持及國民黨執政的台中市府行政資源傾注，連任之路尚稱穩定。翁美春目前採取穩紮穩打策略，主力放在較弱的山城區域，若能守住基本盤，也有勝出機會。

(中時 )