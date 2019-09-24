高雄市長韓國瑜歷經韓黑攻擊、黨內分裂與失言風波，媒體人唐湘龍表示，韓漸有從谷底回升趨勢；但韓在年輕與中間選民的支持度，哪怕3個月也不可能回來，這是國民黨所痛苦的。前台北市副市長、立委參選人李永萍則反駁，藍營人不該今日仍對韓唱衰；且民調背後是否存在「機構效應」？更值得思考。

唐湘龍在政論節目表示，《聯合報》的民調明顯可見，7月前，蔡英文與韓國瑜的民調是糾纏的，但從7月份香港反送中事件後就不斷上升。蔡民調一路攻頂，韓能否重演當初的「高雄翻轉」，機會不是沒有，但難度很高。

唐湘龍進一步指出，只要韓國瑜去開發年輕人的選票、爭取中間的選票，翻轉就有可能。但他認為，這已經不可能了！因為從網路就能看出，大部分年輕人跟中間選民，早從去年大選後就以嘲弄韓為樂，沒有人覺得支持韓是光榮的；支持韓的聲音，更從年輕人活動的板塊中消失不見，且不可能回來了。韓究竟要到哪去找這些票？這也將是國民黨最痛苦的部分。

在座來賓李永萍則反駁，韓國瑜的所謂「谷底」，是全國人民眼睜睜在看、一同經歷的「過程」，並沒有什麼了不起的。至於民調，韓正面臨低點，那蔡英文的高點又能持之以恆嗎？從國民黨的角度出發，應該是探討該做什麼努力，而非直至今日仍主張「你韓國瑜還會再掉！你要知難而退！國民黨你完蛋了！」

不僅如此，李永萍更強調，現在民調「做的方法」，是否有「機構效應」？這是個值得思考的問題！且毫無驗證的手機民調，其代表性也早已被「機構效應」抵銷。

(中時電子報)