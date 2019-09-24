衛福部今（24）日公告，即日起放寬適用對象，只要經長照管理中心評估，屬於長照需要等級「第7級、第8級」（重度失能）者，只要外籍看護工短時間休假，就算只有請一天假，即可申請喘息服務，預估符合受益人數達17.9萬人，預估投入3.8億元經費。

衛福部表示，考量家庭照顧者身分及現今多元居住型態，且受照顧者失能等級為7至8級者，確有需較為綿密之照顧服務，這類家庭若是遇到外籍家庭看護工臨時請假，恐有照顧安全的疑慮；而過去若想要申請喘息服務，外籍家庭看護工須休假30天以上才能申請，許多民眾反應不便。

因此衛福部說，為保障受照顧者之安全與照顧品質，已與勞動部完成會商，即日起實施放寬適用對象為「經照管中心評估屬長照需要等級第7級或第8級者，即可於外籍家庭看護工短時間休假時申請喘息服務」，有助於使更多聘有外籍看護工家庭之照顧者得到喘息之機會。衛福部建議，民眾可利用市話或手機撥打「1966」，將有縣市照顧管理中心的專人提供申請長照相關服務資訊。

(工商 )