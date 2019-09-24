一名溫暖的父親在外出購物時不幸被3個黑衣男子當街刺死，在經過兩年的調查後法院最近出現了逆轉判決。由於沒有決定性證據，因此法院無法將3人定罪。這令失去愛子與父親的蓋爾(Jude Gayle)一家人無法接受，他的家人強烈的要求當局將男子的死亡細節公開。

兩年前的今天，蓋爾和母親在家裡準備餐點時，因為臨時沒番茄醬所以便請蓋爾去附近買一瓶，卻不想當蓋爾買完後回程路上竟遭人拖進暗巷刺死。據《鏡報》報導，大都會警察局 (Metropolitan Police)現在祭出重賞希望能有任何關於蓋爾被刺死的細節或是訊息能夠將殺人犯繩之以法。

而蓋爾的兄弟告訴英國報聯社，剛開始接到電話時他以為蓋爾只是切傷自己，之後他姊姊才告訴他，他的兄弟已經被人刺死。而蓋爾的母親更是深痛的表示，一段時間過後她感受到某種力量離開了她的子宮，那瞬間她明確的知道他(蓋爾)已經離開了。

(中時電子報)