曾在多所國小、國中教授武術的施姓男子，在網路假扮年輕女子，日前結識1名15歲少女，獲知對方表示喜歡女生後，便以「介紹女朋友」為由，將對方誘騙至旅館性侵，過程中還以手機錄影，逼迫對方說出：「我欠幹」等字句，以此恐嚇對方不得報警，士林地方法院審理後，依故意對少年強制性交罪，併判10年有期徒刑。

院方指出，施男在IG上盜用女子照片，自稱是高職女生「林成恩」，從而結識15歲被害少女，雙方聊天後，少女表示自己的性向喜歡女生，「林成恩」便表示可以介紹朋友「林語晨」給少女，但施其實另開1個IG帳號，以林語晨身份繼續和少女攀談。

今年7月初，林語晨約少女到旅館碰面，但少女前往時，發現房內只有施男，想離開時卻被施男強行制止，少女想打手機求救也被他搶走，施接下來露出猙獰面目，強行性侵少女得逞。

過程中施竟還用手機錄影，並要少女說出：「我很騷」、「我欠幹」等不堪話語，事畢還強拉少女去洗澡，最後竟還不滿足，在洗手檯前再度強逼少女幫她口交，接著二次性侵，離去前恐嚇握有對方性交影片，如敢報警就要散布公開，「妳知道後果會怎樣！」最後才讓飽受摧殘的少女離去。

遭到嚴重打擊的少女包括情緒、作息均出現異狀，在家人追問下說出此事並報警，檢警日前循線傳喚施男到案、法辦。

施男審理時辯稱，拍攝是臨時起意，為了要留作紀念，但對強制性交部分支吾其詞，合議庭認為，施男以假身分搭訕少女，接著誘騙對方至旅館，明顯是預謀犯案，且過程因強行性侵，導致被害人鼠蹊部、大腿多處瘀傷，另還強逼對方拍攝淫穢影片以此要脅，惡質手段令被害人留下難以抹滅的創傷。

因施男坦承大部分犯行，合議庭依成年人對少年故意強制性交罪，判處4年10月徒刑，強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判處7年8月徒刑，合併執行有期徒刑10年，另成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處5月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

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(中時 )