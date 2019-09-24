輔導未登記工廠及中小型企業取得合法用地，台中市政府投入13億餘元於精密機械園區二期西側1.65公頃土地，規畫1至4層共39個智慧綠建築標準廠房，邀請金屬製品製造業、電腦、電子產品等低汙染事業及研發機構進駐，採租售並行方案，不但售價符合市場行情，最多更可申購一整層樓廠房，除可彈性選購外，對企業進駐後的整體規劃更具正面效益。

「綠建築、智慧化！」經濟發展局說明，市府規畫精密機械園區標準廠房，致力提升建築品質、增進環保節能與人性化管理，目前廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面也已取得合格級候選標章，預計可達到綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理及安全防災的優質智慧化。

經發局指出，本標準廠房採租售並行方式辦理，1至3樓（18個單元）及4樓部分（6個單元）共計24個單元出售；4樓部分（3個單元）及5至6樓（12個單元）共計15個單元出租。

目前辦理的預售作業，價格參考週遭市場行情為基礎，並依樓層乘上售價乘數，售價為1-2樓每平方公尺5萬4,989元（折合每坪18萬1,781元）、3-4樓每平方公尺4萬9,490元（折合每坪16萬3,603元），價格極富競爭性，且申購本標準廠房最多可申購廠房「一整層樓」。

經發局強調，市府積極招商引資，首要加強企業投資台中，並排除投資障礙，持續推動各項提增產業聚落計畫，這次興建精密機械園區標準廠房，就是為了解決中小型企業及未登記工廠缺乏廠房問題，期盼緩解廠商用地需求迫切性，帶動整體產業聚落發展，強化地方活力。

(中時 )