前新北市長朱立倫今天替黨籍立委林奕華站台輔選。（趙婉淳攝）

前新北市長朱立倫今天替黨籍立委林奕華站台輔選，關於藍軍力拱韓朱配，最強母雞也需要公雞才能帶領小雞，朱立倫強調，「我是啦啦隊」，包括朱立倫以及每一位國民黨支持者都團結一致，相信民調就可立即增加。假使最後成為團結關鍵，願意當副手？朱重申，這是不存在的議題，不要再談個人議題，應該談全黨整合在一起。

朱立倫下午扮演司機，載著爭取下屆立委的不分區立委林奕華尋訪選區，並共同參加新清溪婦女活動，現場大跳健身操，高歌城裡的月光、成功一定是咱的等歌曲，氣氛熱烈。

關於外界關注的「韓朱配」，韓有無主動聯繫副手。朱立倫直言「這是不存在的事情」，今天全黨上下共同目標就是要團結勝選，沒有談過任何個人問題，也不存在搭配問題。

朱立倫強調自己的立場與態度是「一定幫忙，不要位置」，韓國瑜非常清楚共同目標是團結一致，要號召更多原本支持國民黨以及非支持國民黨的人，共同支持總統與立委候選人。

至於韓朱配民調將上升7％，與蔡英文差距減為3％。朱立倫說，相信全黨團結一致，包括國民黨以及很多民眾都來支持韓國瑜，民調可能立刻增加17％，這才是真正需要的，「團結在一起，不只包括朱立倫，還包括國民黨每一位都能團結在一起」。

媒體追問，即便母雞也需要公雞才能生出小雞，若朱立倫與韓國瑜搭檔，與蔡英文民調拉近。朱立倫說，「你放心，我不是母鴨、公雞，我是啦啦隊，我們都會需要很好的啦啦隊，更重要的是，大家能夠團結在一起」。

至於傳出韓國瑜聲勢低，無論誰搭檔都會一起輸，朱立倫說，不用理會任何見縫插針、破壞團結的想法，這是選戰正常現象，剩下100多天，大家團結一致，不能有二心，唯一母雞就是韓國瑜。

目前很多立委選情領先總統選情，朱立倫解釋，很多立委選情相對穩定單純，總統大選部分，畢竟先前有很多紛擾，希望逐漸逐步安定下來、回流、擴大，這是一步一腳印要做的，朱立倫努力做，相信韓國瑜也會努力做，國民黨中央也要努力做，大家一起來，最後一定可以讓很多原來流失的選票回來。

至於前立法院長王金平向親民黨爭取總統提名門票，朱立倫激動地說，寧可相信這是不存在議題，相信王院長最後一定會跟大家站在一起，畢竟與國民黨有深厚感情，最後一定會團結支持國民黨候選人，尤其諸多黨籍立委與王是老同事，而王又是大家長、老院長，大家一定希望王院長站在一起。

(中時 )